Bitcoin'in 130 bin dolar olacağı tarihi açıkladı! Kripto parası olanlar dikkat

Bitcoin tahmini BitGo CEO'su Mike Belshe'den geliyor. Belshe, açıklamasında Bitcoin'in altı ayda yüzde 94 artacağını söyledi.

Dijital varlık yönetimi şirketi BitGo'nun CEO'su, YouTube kanalına konuk olarak katıldı ve değerlemeleri gündeme getirdi. Bershe, açıklamasında kripto para piyasasının gelişimini de değerlendirerek, Bitcoin'in ne kadar yükseleceğine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bershe yaptığı açıklamada, Bitcoin'in bu yıl sonuna kadar yaklaşık olarak 125.000 ila 135.000 dolar civarı olmasını beklediğini söyledi.

Mike Bershe, açıklamasında Hala Bitcoin teorisini test etmeye devam eden bir makro iklim ortamımız var. Bildiğimiz gibi ABD'nin borcunun kontrolden çıkması artık tartışma konusu değil. Bitcoin tabiri caizse bir sonraki altındır" dedi.

Alternatif ödeme sistemleri Bitcoin için faydalı!





Bershe ayrıca, ABD dolarının silah haline gelmesiyle birlikte birçok ülkenin, kripto para birimlerine fayda sağlayacak ve onların yükselişinde katalizör olacak alternatif ödeme yöntemlerini benimsediğini de ifade etti. Bershe, konuşmasına aşağıdaki değerlendirmeyle devam etti:

"Açıkçası BRICS ülkeleri dolar dışında daha fazla şey satın alarak doları talep tarafında yutmaya çalışıyor. Şimdilerde bunlar nispeten küçük projeler ama büyümeye devam edecekler. Ne yazık ki ABD yaptırım düzenlemeleri nedeniyle.

ABD her seferinde dolar üzerindeki gücümüzü koruyacağımızı ve aynı zamanda da politika açısından istediğimizi yapmazsanız gücü elimizden alacağımızı söylüyor. Bu kötü ama biz de öyle yaptık... her dolar. gelecekte de aynı şeyi yapmamıza yardımcı olacak.

Başka bir deyişle, ABD'nin borç krizi ile dış politika ve yaptırım yönetimi iki farklı şeydir çünkü BRICS alternatif bir ödeme sistemi sunmaktadır. Bütün bunlar doların tükenmesine yol açıyor. Bu, Bitcoin'in neden var olduğu konusunun hikayesidir. ”

Bitcoin şu anda ne kadar?

Piyasadan gelen son bilgilere göre 1 Bitcoin şu anda 69.481 dolar değerinde. Ethereum fiyatı 3692 dolar.

Önemli Not: Haberlerde yer alan bilgiler kripto para birimi yatırım tavsiyesi teşkil etmez.