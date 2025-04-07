Bitcoin Tarife Belirsizliğiyle 75 Bin Doların Altında!

Bitcoin'de Düşüş: 75 Bin Dolar Altına Geriledi

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saat içinde yaklaşık %10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara düştü. Bu düşüşün arkasındaki neden ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife paketiyle ilgili belirsizlikler olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Fiyatı ve Gelişmeler

Son 24 saatte Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasına dair belirsizliklerle birlikte %10'dan fazla değer kaybederek 75 bin doların altına indi. TSİ 10:00 itibarıyla Bitcoin, 74 bin 980 dolardan işlem görmekteydi. Buna rağmen, haftalık değer kazancı %8,36 olarak kaydedildi.

Gümrük Vergisi Endişeleri Piyasayı Sarsıyor

ABD'nin gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya neden olabilecek bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Bu durum, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticaret ortaklarının karşı önlemler açıklamasına zemin hazırladı. Bitcoin son günlerde 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görmekteydi; ancak Trump'ın 2 Nisan’da 185 ülkeye gümrük vergisi uygulayacağını duyurmasının ardından değer kaybetti. Trump, bu tarihte Bitcoin’in değerinin yaklaşık 87 bin dolar olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın Kripto Para Vizyonu

Donald Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD'yi "Dünyanın kripto merkezi" yapma vaatinde bulunmuştu. Bunun yanı sıra, Trump'ın bir "Ulusal bitcoin rezervi planı" da bulunmakta. Ancak, kripto para destekçileri şu ana kadar beklentilerini karşılayıcı adımlar görememiş durumda. Trump'ın göreve başladığı gün, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin doların üzerine çıkmıştı.

Ethereum da Değer Kaybetti

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da etkilenerek yaklaşık %22 değer kaybetti ve fiyatı 1421 dolara düştü.