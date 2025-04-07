DOLAR
38,01 0,27%
EURO
41,8 0,55%
ALTIN
3.708,35 -0,01%
BITCOIN
2.895.530,86 3,29%

Bitcoin Tarife Belirsizliğiyle 75 Bin Doların Altında!

Bitcoin, tarife belirsizliği nedeniyle 75 bin doların altına düştü. Kripto para piyasası 24 saatte %10,58 azaldı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:12
Bitcoin Tarife Belirsizliğiyle 75 Bin Doların Altında!

Bitcoin'de Düşüş: 75 Bin Dolar Altına Geriledi

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saat içinde yaklaşık %10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara düştü. Bu düşüşün arkasındaki neden ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife paketiyle ilgili belirsizlikler olarak öne çıkıyor.

Bitcoin Fiyatı ve Gelişmeler

Son 24 saatte Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasına dair belirsizliklerle birlikte %10'dan fazla değer kaybederek 75 bin doların altına indi. TSİ 10:00 itibarıyla Bitcoin, 74 bin 980 dolardan işlem görmekteydi. Buna rağmen, haftalık değer kazancı %8,36 olarak kaydedildi.

Gümrük Vergisi Endişeleri Piyasayı Sarsıyor

ABD'nin gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya neden olabilecek bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Bu durum, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticaret ortaklarının karşı önlemler açıklamasına zemin hazırladı. Bitcoin son günlerde 80 bin ila 85 bin dolar arasında işlem görmekteydi; ancak Trump'ın 2 Nisan’da 185 ülkeye gümrük vergisi uygulayacağını duyurmasının ardından değer kaybetti. Trump, bu tarihte Bitcoin’in değerinin yaklaşık 87 bin dolar olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın Kripto Para Vizyonu

Donald Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD'yi "Dünyanın kripto merkezi" yapma vaatinde bulunmuştu. Bunun yanı sıra, Trump'ın bir "Ulusal bitcoin rezervi planı" da bulunmakta. Ancak, kripto para destekçileri şu ana kadar beklentilerini karşılayıcı adımlar görememiş durumda. Trump'ın göreve başladığı gün, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin doların üzerine çıkmıştı.

Ethereum da Değer Kaybetti

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da etkilenerek yaklaşık %22 değer kaybetti ve fiyatı 1421 dolara düştü.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
2
TSB, Sigorta Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzunu Yayınladı
3
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!
4
Annelere devletten 36 bin TL yardım! İki şartı sağlamak yeterli
5
TCMB, Yüksek Tutarlarla İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
6
O ilde dolmuş ve servis ücretlerine dev zam geldi
7
Avrupa'da Gaz Fiyatları Sert Düşüşle Haftaya Başladı

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!