Bitcoin, Trump'ın Kripto Planları İle 100 Bin Doları Aşarak Yükselişe Geçti

Bitcoin, 100 Bin Doları Geçti

Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapacağına dair iyimserlikle ilk kez 100 bin dolar'ın üzerine çıktı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar dolar'ı aşmış durumda.

Bitcoin'da Yüksek Artış

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kazanarak, 101 bin 447 dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca, haftalık değer kazancı yüzde 5,36 olarak kaydedildi.

Trump'ın Kripto Vizyonu

Bitcoin'in bu yükselişinde Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağı beklentileri etkili oluyor. Trump, seçim kampanyası boyunca dijital varlıklara destek verdiğini belirterek, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaatlerinde bulunmuştu.

SEC ve Ethereum'daki Yükseliş

Analistler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu bir etki yarattığını vurguluyor. Ayrıca piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 5,8 artarak 3 bin 860 dolar seviyesine yükseldi.