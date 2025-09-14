Bitkisel üretimde 2025-2027 destekleri: 2026'da dekara 310 lira

Bitkisel üretimde 2025-2027 destek programı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2025-2027 dönemine ilişkin bitkisel üretim destekleri ve bazı tarımsal desteklemelerde yapılan değişiklikleri içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar metni, 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı başlığını taşıyor.

Öne çıkan maddeler

2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, bu yıla göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olarak belirlendi.

Kapalı ortam bitkisel üretime yönelik genç ve kadın çiftçilere ilave destek verilecek.

Organik tarım desteğinde, 1. derece tarımsal amaçlı üretici örgütlerine üye çiftçilere destek katsayısının yüzde 25'i oranında ilave destek sunulacak.

Yıl boyunca (12 ay) hizmet sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odaları ve üretici örgütlerinde istihdam edilen danışmanlara verilen tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, geçen yıla göre yüzde 17,5 artırılarak 2025 için 345 bin 450 lira olarak ödenecek.

Soya üretimini teşvik amacıyla, mevcut sertifikalı tohum desteğine ek olarak, yurt içinde ıslah edilip tescil edilen ve yine yurt içinde üretilerek sertifikalandırılan tohumların kullanımı halinde ilave destek sağlanacak.

Hububat, gübre ve mücadele destekleri

Hububatta sertifikalı tohum kullanımını teşvik amacıyla destek katsayısı artırılarak 0,56 olarak tespit edildi.

Hayvancılıkta dane yem ihtiyacını karşılamak üzere yulaf, çavdar ve tritikale ürünlerinde, sadece yeşil ot değil aynı zamanda dane üretimi de destek kapsamına alındı. Bu çerçevede mısır (dane) ürününün destekleme kategorisi 1. kategoriden 2. kategoriye yükseltildi.

Katı organik-organomineral gübre desteğinde katsayı 0,21 iken 0,32 olarak revize edildi.

Biyolojik/biyoteknik mücadele desteğinde birim fiyatlarda yüzde 21 artış gerçekleştirildi.

Kısıtlar ve uygulama esasları

Bakanlıkça su kısıtı tespit edilen havzalarda dane mısır ve patates ekimine destek ödemesi yapılmayacak.

Gerçeğe aykırı ürün beyanında bulunulduğu tespit edilen tarım arazileri için destek ödemesi verilmeyecek.

Mülkiyeti kamuya ait araziler için taahhütname ile başvurulması durumunda, tarımsal desteklemelerden yararlanmak isteyenlerin kira sözleşmesi ibraz etmesi gerekecek.

Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.