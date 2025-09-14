Biyometan, Türkiye Sanayisinin Karbon Salımını Azaltabilir

AŞAK ERKALAN - Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye'deki biyogaz tesislerinde üretilebilecek biyometanın, doğal gaza alternatif olarak sanayide kullanılmasıyla karbon salımının önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtti.

TAYED Başkanı'nın değerlendirmesi

Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çimento, cam, seramik, demir-çelik, gıda ve gübre gibi sektörlerde kullanılan doğal gazın yerine biyometan kullanılmasının karbon salımını düşüreceğini söyledi. Öner, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'nın gelecek yıl devreye gireceğini ve bunun Türk sanayicisini doğrudan etkileyeceğini vurguladı: "Biyometan sayesinde sanayici hem karbon ayak izini düşürecek hem de karbon cezası ödemekten kurtulacak. Bu aynı zamanda ihracatta rekabet avantajını da korumak anlamına geliyor.

Avrupa örnekleri ve hedefler

Öner, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin biyometan üretmek amacıyla milyarlarca avroluk yatırımlarla yeni tesisler kurduğunu hatırlattı. Avrupa Birliği'nin 2030'a kadar yıllık 35 milyar metreküp biyometan üretim hedefi koyduğunu belirtti ve bu ülkelerin enerji güvenliğini sağlamak ile sanayilerini karbon vergilerinden korumak için biyometana yöneldiğini aktardı.

Türkiye için fırsat: Mevcut tesisler ve yasal düzenleme

Öner, Türkiye'de 200'den fazla biyogaz tesisi bulunduğunu, altyapı ve teknolojinin hazır olduğunu belirterek, "Bu tesisler, görece küçük ek yatırımlarla biyogazdan biyometan üretimine geçebilir" dedi. Tek gerekenin hızlı ve net bir yasal düzenleme olduğunu vurguladı.

YEKDEM desteği sona eren biyogaz tesisleri için de biyometanın bir çıkış yolu olabileceğini söyleyen Öner, şebekeye enjeksiyon ve yeşil gaz sertifikasyonunun acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti. Belediyeler, özel sektör ve yatırımcı iş birliğiyle bu alanın hızla büyüyebileceğini belirterek, "Türkiye bu treni kaçırırsa hem enerji güvenliği hem sanayi rekabeti açısından büyük kayıp yaşar." uyarısında bulundu.

Sınırda karbon düzenlemesi ve ekonomik riskler

Öner, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'nın karbon yoğun üretim yapan Türk ihracatçıları için milyarlarca dolarlık ek maliyet riski barındırdığını belirtti. Öner ayrıca, "Biyometan karbon nötr bir yakıttır. Atıkların enerjiye dönüşmesi sayesinde hem iklim dostudur hem de döngüsel ekonomiye katkı sağlar." dedi ve düşük karbonlu çözümlere yönelmeyen firmaların rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşılaşacağını ekledi.