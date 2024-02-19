Bizim Toptan Marketlerde Ramazan kolisi satışa çıktı! Tek fiyat kampanyası

Bizim Toptan Marketler 19 Şubat 2024 tarihi itibariyle Ramazan kolisine ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. Toplamda 15 çeşit ürünün bulunduğu 11.4 kilogramlık Ramazan kolisini satışa çıkartan Bizim Toptan Marketler, bu uygun fiyatlı Ramazan kolisinin satışına 11 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

UYGUN FİYATLI RAMAZAN KOLİSİ ARAYANLAR BİZİM TOPTAN MARKETE KOŞACAK

Uygun fiyatlarla Ramazan kolisi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Bizim Toptan Marketlere koşacak. Bizim Toptan Marketlerde 15 çeşit, 16 farklı parçanın bulunduğu 11.4 kilogramlık Ramazan kolisi 499,90 TL’ye satışa çıkartıldı. Kolinin içerisinde tuz, domates salçası, zeytin, un, toz şeker, çay, bakliyat, sürme çikolata, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna gibi ürünler yer alıyor. Bizim Toptan Marketlerin özel olarak hazırlamış olduğu Ramazan kolisi ile Ramazanın bereketini paylaşmanız mümkün. Yalnızca tek bir paketin satışa çıkartıldığı Bizim Toptan Marketlerde tek fiyat garantisi ile Ramazan kolinizi alıp ihtiyacı olan vatandaşlarla paylaşabilirsiniz.