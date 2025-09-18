BKM Genel Müdürü Ozan Deniz: Karekodlu Ödemeler 7 Ayda İkiye Katlandı

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz: Karekodlu ödemeler 7 ayda iki katına çıktı

AA Finans Masası'nda değerlendirme

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, Anadolu Ajansı AA Finans Masası'na konuk olarak karekodlu ödemelere ilişkin önemli veriler paylaştı.

"Ülkemizde karekodlu ödemelere baktığımızda geçen seneki artışın iki katına 7 ayda ulaştık." diyen Deniz, bu ivmenin dijital ödeme alışkanlıklarında kalıcı değişikliklere işaret etti.

Deniz, "Bu noktada dijitalleşmenin giderek artacağını, yakın ve orta vadede artık fiziksel ödemeler yerine dijital ödemelerin çok daha hayatımıza gireceğini görmek mümkün." ifadeleriyle geleceğe dönük beklentisini aktardı.

Deniz, İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı