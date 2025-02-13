BKM ve Kentkart'tan Temassız Ödeme İşbirliği

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'de toplu ulaşımda kredi kartı kabul eden öncü şirketlerden Kentkart ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu yenilikçi sistem sayesinde, nakit ya da ulaşım kartı taşımaya gerek kalmadan temassız banka veya kredi kartı ile ödemelerin yapılması mümkün hale geliyor.

Ulaşım ödemelerinde dijital dönüşüm

BKM'nin 2012 yılında Konya'da hayata geçirdiği toplu ulaşım ödemeleri için geliştirdiği sistem, şimdi Ulaşım Platformu ile birlikte daha da geliştirilerek Türkiye’nin yerli ve milli altyapısı üzerinde çalıştırılacak. Kentkart ise toplu ulaşımda dijital dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor. Bugün, Türkiye'nin 24 şehrinde, özellikle 8 büyükşehirde hizmet veren Kentkart, belediyelere son teknoloji cihaz ve yazılımlar sunarak toplu ulaşımda verimliliği artırmayı hedefliyor.

Kolay, Esnek ve Güvenli Ödeme Seçenekleri

Bu işbirliği ile Kentkart'ın hizmet verdiği şehirlerde, temassız banka kartı, kredi kartı veya NFC özellikli cep telefonlarıyla yapılacak ödemelerin finansal akışı, BKM Ulaşım Platformu üzerinden sağlanıyor. Böylece, yaklaşık 20 milyon nüfuslu bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar ve turistler, pratik ve güvenilir ödeme deneyimi yaşayacak. Ayrıca, TROY kart sahiplerine özel kampanyalar da sunulacak.

Yaygınlaştırma Çalışmaları Devam Ediyor

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, Ulaşım Platformu’nun Türkiye genelinde yaygınlaşması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların Kentkart’ın hizmet verdiği şehirlerde banka kartı, kredi kartı ve NFC özelliği taşıyan cep telefonlarıyla toplu ulaşım ödemelerini güvenle gerçekleştirebileceklerini vurguladı.

Kentkart Genel Müdürü Çınar Basmacı ise, vatandaşların herhangi bir bilet ya da nakit taşımadan günlük harcamalarını yapabileceklerini ifade ederek, "Toplu ulaşımın modernleşmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi. Ayrıca, BKM'nin sunduğu ulaşım platformunun ve TROY'un kampanyalarının Türkiye genelinde yayılması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'de toplu ulaşımda kredi kartı kabulünü gerçekleştiren ilk şirket olan Kentkart ile işbirliğine imza attı.