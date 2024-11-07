BM Çevre Programı Uyarıyor: İklim Finansmanı Açığı Çözülmeli

BM Çevre Programı: Acil İklim Eylemi Gerekli

İklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığı günümüzde, en kırılgan durumdaki gelişmekte olan ülkelerin iklim uyum finansmanındaki büyük açığın kapatılması için acil önlemler alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Uyum Açığı Raporu

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) her yıl düzenli olarak yayımladığı Uyum Açığı raporu, bu sene "Yükselen Sular ve Sorunlar" teması ile dikkat çekmektedir. Yapılan değerlendirmelere göre, iklim uyum finansman akışı 2021 yılında 22 milyar dolar iken, 2022'de bu rakam 28 milyar dolara yükselmiştir. Ancak bu miktar, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu yıllık finansman aralığı olan 187 ile 359 milyar dolara oldukça uzaktır.

Yetersiz Finansman ve Gereken Destek

2022 yılında %5'lik bir artış kaydedilmiş olsa da, iklime uyum için gereken toplam finansmanın hala yetersiz olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla kaynak seferber edilmesi şarttır. Ayrıca, bu finansmanın etkin ve adil bir şekilde kullanılması için kapasite geliştirme ve teknoloji transferine de ihtiyaç duyulmaktadır.

COP29 ve Taahhütler

UNEP, 11-22 Kasım tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirilmesi planlanan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) finansman konusunda daha güçlü taahhütler sağlamaya yönelik çağrıda bulunmaktadır.

UNEP İcra Direktörü'nden Kritik Açıklamalar

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, iklim değişikliğinin en savunmasız topluluklar üzerindeki yıkıcı etkilerini vurgulayarak, "Şiddetli fırtınalar, orman yangınları ve kuraklık gibi olaylar, insanları ve bağlı oldukları doğayı tehdit ediyor. Harekete geçilmezse, bu durum geleceğimizi tehlikeye atıyor," şeklinde konuştu.

Emisyon Açığı Raporu Uyarısı

Geçen hafta duyurulan Emisyon Açığı raporuna göre, sera gazı emisyonlarında beklenen acil düşüşler sağlanmadığı takdirde, bu asrın sonunda küresel sıcaklık artışının felaket boyutlarına ulaşabileceği konusunda uyarılar yapılmaktadır. Bu artışın, 2,6 ile 3,1 derece arasında olabileceği belirtilmiştir. Paris Anlaşması gereğince, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 derece ile sınırlanması hedeflenmektedir.

Küresel Sıcaklık Artışı

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yılında küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 dereceyi aşacağını duyurdu. Bu yıl, sıcaklık artışının 1,55 dereceyi bulması beklenmektedir.