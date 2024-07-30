Stellantis 2024'te 5,6 Milyar Euro Net Kar Elde Etti

Stellantis Yılın İlk Yarısında Güçlü Performans Sergiledi

Stellantis, 2024'ün ilk yarısında 5,6 milyar euro net kar elde etti. Şirket, genel anlamda 85 milyar euro seviyesinde net gelir açıkladı.

CEO'dan Ürün Hamlesi Vurgusu

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Heyecan verici bir ürün hamlesi başlattık ve bu kapsamda bu yıl en az 20 yeni aracı pazara sunmayı planlıyoruz," dedi. Ayrıca, Kuzey Amerika'daki uzun vadeli potansiyeli artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Finansal Performans ve Operasyonel Zorluklar

Şirket, 2024'te 6,7 milyar euro sermaye iadesi gerçekleştirdi ve toplamda en az 7,7 milyar euro iade taahhüdü bulunduğunu belirtti.

Pazar Liderliği ve Yeni Ürünler

Stellantis, ABD'de şarj edilebilir hibrit araç satışlarında lider konumda bulunurken, Avrupa ve Güney Amerika'da da güçlü pazar payı ile öne çıktı. 2024 yılı itibarıyla, ilk yarıda üretime geçen 10 yeni ürünün yanı sıra en az 20 yeni ürün tanıtımı planlıyor.

Gelecek Hedefleri

Tavares, şirketin karşılaştığı zorluklara rağmen, çift haneli faaliyet geliri marjı ve pozitif nakit akışı ile umutlu olduklarını belirtti. Tavares ayrıca, "Bu çok önemli bölümde ekiplerin çalışmaları ve bağlılıkları için her bir çalışana teşekkür etmek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Stellantis, 2024'ün ilk yarısında 5,6 milyar avro net kar elde etti.