Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da Çekmeköy'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki ziyaretleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kamu hizmetleriyle ilgili sorunları dinleyen Uraloğlu, Çekmeköy Trabzonlular Derneği'ni de ziyaret ederek, yerel halkın taleplerini ve şikayetlerini dinleme fırsatı buldu.

Mahalle Muhtarları ile İstişare

Bakan Uraloğlu, yaptığı toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sorunları not almasını istedi. Bu tür buluşmaların önemine değinen Uraloğlu, yerel yönetimin güçlendirilmesi için iletişimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi

Çekmeköy Trabzonlular Derneği'nde gerçekleştirdiği konuşmada, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin, toplumun ihtiyaçlarına cevap verme noktasında büyük bir rol oynadığını belirtti. Uraloğlu, bu tür kuruluşların yerel topluluklar için yarattığı değerin altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulunarak esnaf ile bir araya geldi. Cuma namazını Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Uraloğlu (sağ2), partililerle buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Uraloğlu (sağ2), partililerle buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Uraloğlu (sağ2), partililerle buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Uraloğlu (sağ2), partililerle buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Uraloğlu (sağ2), partililerle buluştu.