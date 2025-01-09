BM'den Küresel Büyüme Uyarısı: Durgunluk Devam Edecek

BM, küresel büyümenin 2024'te de yüzde 2,8'de kalacağını ve Türkiye'nin 2025 büyümesini yüzde 3,1 olarak tahmin etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:07
BM'den Küresel Büyüme Uyarısı: Durgunluk Devam Edecek

BM'nin Ekonomik Büyüme Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonomik büyümenin 2024 yılı itibarıyla yüzde 2,8 düzeyinde kalacağını açıkladı. Düşük enflasyon ve parasal genişlemenin sağladığı rahatlama ile birlikte, ticaret savaşları, artan borç yükleri ve jeopolitik riskler, ekonomik görünümde belirsizlik yarattığı belirtildi.

Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu

BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler (WESP) 2025 raporunu yayınladı. Rapora göre, küresel ekonomik büyüme 2025 yılında yüzde 2,9 olmasının öngörüldüğü ifade edilirken, mevcut büyüme oranının geçmiş yılların ortalaması olan yüzde 3,2 seviyesinin altında kalmasına dikkat çekildi.

Raporda, bu yıl ABD'de ekonomik büyüme %1,9, AB'de ise %1,3 olarak tahmin edilmektedir. Diğer yandan, Çin %4,8, Hindistan %6,6, Fransa %0,8, Almanya %0,3 ve Birleşik Krallık %1,2 büyüme öngörülmektedir.

Küresel Enflasyon ve Gıda Güvenliği

Raporda açıklanan verilere göre, küresel enflasyonun 2025'te yüzde 3,4'e gerilemesi bekleniyor. Ancak, gıda enflasyonunun yüksek seyretmeye devam etmesi, gelişmekte olan ülkelerde gıda güvensizliğini derinleştirmektedir. 2024'te neredeyse yarısı, %5'in üzerinde gıda enflasyonu yaşanacak olan ülkelerde, aşırı hava olayları ve çatışmaların gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanmaktadır.

Türkiye Ekonomisine Dair Tahminler

Türkiye ekonomisi için yapılan tahminlere göre, 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 3,1, 2026'da ise yüzde 3,5 büyüme bekleniyor. Ülkede enflasyon oranı 2025'te yüzde 43,9 ve 2026'da yüzde 21,6 olacağı öngörülüyor.

BM, hükümetin mali konsolidasyon tedbirlerinin bu yıl mali açığı daraltacağı ve enflasyonist baskıları azaltacağı beklentisiyle birlikte para politikasında bir miktar gevşeme sağlanacağını ifade etti.

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