BM Uyarıyor: Küresel Sıcaklık 1,5 Dereceyi Aşabilir

BM'den İklim Krizine Karşı Acil Uyarı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), ülkeler hızlı önlemler almadığı takdirde küresel sıcaklık artışının birkaç yıl içinde 1,5 dereceyi aşma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Aşılması Gereken Hedefler

UNEP’in 2024 yılına ait Emisyon Açığı Raporu, "Artık Boş Laf İstemiyoruz!" başlığıyla yayımlandı. Rapor, ülkelerin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 42 ve 2035 yılına kadar yüzde 57 azaltmaları için acil taahhütlerde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

Emisyon Üzerine Öneriler

UNEP, işbirliği içinde hazırlanan Ulusal Katkı Beyanları'nın (NDC) güçlendirilmediği takdirde küresel sıcaklık artışının 2,6-3,1 derece aralığında olabileceğini duyurdu. Raporun bulgularına göre, mevcut politikaların sürmesi halinde sıcaklığın 3,1 dereceye çıkma ihtimali yüzde 66 olarak belirtiliyor.

İklim Krizine Hızlı Bir Çözüm Gerekiyor

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, "İklim için kritik an geldi çattı. Bir sonraki iklim taahhütleri döneminden önce, daha önce benzeri görülmemiş bir ölçek ve hızda küresel seferberliğe ihtiyacımız var, aksi halde 1,5 hedefi kaybedilecek," şeklinde konuştu.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Uluslararası İş Birliği

Andersen, "Gelecek ay Bakü’de yapılacak COP29 görüşmelerini iklim eylemi için bir fırsat olarak değerlendirin. Her derece sıcaklık artışı, kurtarılan canlar ve önlenen hasarlar için önemlidir," dedi.

Emisyon Azaltımında Öneriler

Küresel sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 31 gigaton azaltılabileceği öngörülüyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin artışı bu hedefin önemli bir kısmını karşılayabilir. Ormansızlaşmaya karşı önlemler alınması da önemli bir katkı sağlayacaktır.

Tüm bu çabalar, iklim krizine karşı etkili bir yanıt vermek için uluslararası düzeyde bir seferberlik ve entegre bir hükümet yaklaşımını gerektiriyor.