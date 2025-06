Bodrum'a 2,643 Turistle Yoğun Kruvaziyer Akını

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 'Brilliance of the Seas' ve 'Ilma' isimli kruvaziyer gemileri ile toplamda 2,643 yolcu ağırladı. Limasol Limanı'ndan hareket eden Bahamalar bayraklı 294 metrelik 'Brilliance of the Seas' gemisi, Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na ulaştı.

Gemideki yolcuların çoğunluğunu ABD'li turistler oluştururken, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra yolcular limandan ayrıldılar. Alınan bilgilere göre, gemide 2,285 yolcu ve 864 personel yer alıyordu. Akşam saatlerinde bu geminin Kuşadası Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

Öte yandan, Mikonos Limanı'ndan ilk kez Bodrum'a gelen Malta bayraklı 207 metrelik 'Ilma' kruvaziyeri de limana yanaştırıldı. Günübirlik gelen bu gemi, akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek. İtalya yapımı geminin içinde ağırlıklı olarak 358 ABD'li yolcu ve 380 personel bulunmaktadır.

