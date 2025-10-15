Bodrum'a 2 Kruvaziyerle 3 bin 308 Turist Geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle toplam 3 bin 308 turist geldi; gemiler kısa duraktan sonra Mikonos ve Marmaris'e hareket etti, turistler sahil ve çarşıyı gezdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 17:35
Bodrum'a 2 Kruvaziyerle 3 bin 308 Turist Geldi

Bodrum'a 2 Kruvaziyerle 3 bin 308 Turist Geldi

Resilient Lady ve Astoria Grande yolcularını indirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Resilient Lady ve Astoria Grande isimli kruvaziyerler toplam 3 bin 308 yolcu getirdi.

Rodos Limanından hareket ederek Bodrum'a ulaşan Bahamalar bayraklı, 277 metrelik Resilient Lady limana yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li olmak üzere 2 bin 440 yolcu ile 1 148 personel bulundu. Kruvaziyer, bir sonraki durağı olan Mikonos Limanına gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.

Palau bayraklı, 193 metrelik Astoria Grandede ise çoğu Rus uyruklu 868 yolcu ve 440 personel yer aldı. Bu gemi ise Bodrum ziyaretinin ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Marmaris'e hareket edecek.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleriyle şehir turuna çıkarak tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Resilient Lady" ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerler 3 bin 308...

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Resilient Lady" ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerler 3 bin 308 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Resilient Lady" ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerler 3 bin 308...

İLGİLİ HABERLER

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte %3,8 Büyüdü
2
Altın o tarihte şak diye düşüşe geçecek! Rekordan önce son çıkış için tüyo verdi
3
Bodrum'a 2 Kruvaziyerle 3 bin 308 Turist Geldi
4
Gaziantep'te Tekstil Makineleri Fuarı 2025 başladı — 15 ülke, 228 marka
5
Bayraktar’a Rusya’dan 'Nükleer Alandaki Uluslararası İşbirliği Nişanı' verildi
6
Türkiye-Güney Afrika İkili Ulusal Komisyon Toplantısı: 4 Anlaşma İmzalandı
7
SPK Başkanı Gönül: Kadın Girişimcilerin Sermaye Piyasalarındaki Yeri Artacak

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor