Bodrum'a 2 Kruvaziyerle 3 bin 308 Turist Geldi

Resilient Lady ve Astoria Grande yolcularını indirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Resilient Lady ve Astoria Grande isimli kruvaziyerler toplam 3 bin 308 yolcu getirdi.

Rodos Limanından hareket ederek Bodrum'a ulaşan Bahamalar bayraklı, 277 metrelik Resilient Lady limana yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li olmak üzere 2 bin 440 yolcu ile 1 148 personel bulundu. Kruvaziyer, bir sonraki durağı olan Mikonos Limanına gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.

Palau bayraklı, 193 metrelik Astoria Grandede ise çoğu Rus uyruklu 868 yolcu ve 440 personel yer aldı. Bu gemi ise Bodrum ziyaretinin ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Marmaris'e hareket edecek.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı. Bazıları taksi ve tur otobüsleriyle şehir turuna çıkarak tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Resilient Lady" ve "Astoria Grande" isimli kruvaziyerler 3 bin 308 yolcu getirdi.