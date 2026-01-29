Bodrum'a 400 Öğrencilik Yurt Geliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı süren 400 kişilik yurt, gelecek eğitim-öğretim yılına yetişecek ve iki fakültenin öğrencilerine hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:18
Bodrum'a 400 Öğrencilik Yurt Geliyor

Bodrum'a 400 Öğrencilik Yurt Geliyor

İnşaat Hızla İlerliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden 400 öğrenci kapasiteli yurdun inşaatı, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına tamamlanmış olarak girecek. Yurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

Yurdun yapımındaki son durumu yerinde inceleyen heyette Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Gençlik ve Spor Bodrum İlçe Müdürü Oktay Dumruk bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesine yakın konumda bulunan yurdun inşaatıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Dr. İdris Akbıyık, çalışmanın hızla devam ettiğini ve yurdun gelecek eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini açıkladı.

BODRUM 400 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDUNA KAVUŞUYOR

BODRUM 400 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDUNA KAVUŞUYOR

BODRUM 400 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDUNA KAVUŞUYOR

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıvanç: Çek Cumhuriyeti Avrupa Pazarında Güvenilir Ortak
2
GTO’da 2026'nın İlk Meclis Toplantısı: Kan Bağışı ve Küresel Ekonomi
3
Aydın'da zirai dona bin 322 üreticiye 54 milyon 524 bin TL destek
4
Çanakkale'de Torik Geç Geldi: Tezgahta Kilosu 700 Lira
5
Muğla'da Kara ve Deniz Ulaşımında Yeni Hatlar: 54 Karayolu, 4 Deniz Hattı
6
Aydem ve Gediz Perakende: Yenilikçi Fikirler Kampı'nda Yarının Enerji Teknolojileri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları