Bodrum'a 400 Öğrencilik Yurt Geliyor

İnşaat Hızla İlerliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden 400 öğrenci kapasiteli yurdun inşaatı, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına tamamlanmış olarak girecek. Yurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

Yurdun yapımındaki son durumu yerinde inceleyen heyette Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Gençlik ve Spor Bodrum İlçe Müdürü Oktay Dumruk bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesine yakın konumda bulunan yurdun inşaatıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Dr. İdris Akbıyık, çalışmanın hızla devam ettiğini ve yurdun gelecek eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini açıkladı.

BODRUM 400 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDUNA KAVUŞUYOR