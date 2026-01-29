Çanakkale'de Torik Geç Geldi: Tezgahta Kilosu 700 Lira

Çanakkale Boğazı'nda torik balığı beklenenden geç geldi; tezgahlarda kilosu 700 liradan satışa çıktı, balıkçılar ve vatandaşlar memnun.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:15
Çanakkale Boğazı'nda beklenen torik balığı akımı geç de olsa geldi. Normal iklim koşullarında kasım ve aralıkta gelmesi beklenen torik, ocak ayı sonunda piyasada yerini aldı ve tezgahlarda kilosu 700 liradan satışa çıktı.

Balıkçılar ve vatandaşlar memnun

Çanakkale balık hali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, "Mevcut torik bolluğunu gırgır tekneleri buldu. Hem vatandaşlarımız hem balıkçılar sevindi" dedi.

Tunç, toriklerin 3-5 kilo arasında olduğunu, isteyenlere somon balığı gibi dilim dilim de satabildiklerini belirtti. "Torik tezgahlarda yerini aldı gayet lezzetli, yağlı ve omega 3 bakımından çok faydalı bir balık" ifadelerini kullandı.

Sezon ve diğer balıklarda fiyat durumu

Hasan Doğuş Tunç, av sezonu içinde fiyatlarda iniş ve çıkışların gözlemlendiğini belirterek şunları söyledi: "Vatandaşlarımız torik balığı tüketebilirler. Onun yanı sıra hamsimiz güzelleşmeye başladı, son 2 gündür lezzetli bir hamsi atağı var 250-300 lira banında değişiyor fiyatları. İstavritimiz bol miktarda, fiyatı 250 lira. Onun haricinde tekir, mezgit gibi balıklar da havlara göre fiyat değişikliği yaşanabiliyor. Bu balıklar havalar estiğinde azalıyor ve fiyatları yükseliyor, güzel havalarda ise fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Boğaz’dan deniz çupralarımız geliyor. Deniz levreğimiz başladı. Sezon başında lüferimiz boldu. Yaklaşık 1-1,5 aylık bir lüfer bolluğumuz oldu. Lüferin fiyatı mevsimsel olarak azaldığı için 3-4 katına çıktı. Palamut yoktu bu sezon denizlerimizde hala daha yok. Torik sezon başında yoktu şimdi görülmeye başlandı. Hamsi ve istavrit güzel devam ediyor, fiyatları da aynı şekilde uygun. Sardalya balığının bolluğundan dolayı bir düşüş var. Deniz levreğinde ve deniz çupranın fiyatında bolluktan dolayı düşüş var. Genel olarak baktığımızda sezon başına göre fiyatlar arttı ama bazı balıklarda da fiyatın düştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Her bütçeye uygun vatandaşlarımızın alabileceği balıklar tezgahlarımızda mevcut."

Öne çıkanlar: Torik tezgahlarda yerini aldı (kilo: 700 lira), hamsi ve istavrit bolluğu fiyatları makul tutuyor, lüfer sezon başında boldu ancak fiyatı mevsimsel dalgalanma gösterdi.

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

