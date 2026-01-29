Kapıkule'ye Kuzeyde Yeni Sınır Kapısı Onaylandı

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile sınır geçişlerini rahatlatmayı hedefleyen önemli bir adım attı. Yapılan yazılı açıklamada, Kapitan Andreevo-Kapıkule sınır kapısının kuzeyinde yeni bir ortak gümrük kapısının kurulmasını öngören anlaşma taslağının onaylandığı bildirildi.

Yeni kapı Kapıkule’nin kuzeyinde kurulacak

Planlanan yeni sınır kapısının Bulgaristan tarafında Svilengrad Belediyesi’ne bağlı Kapitan Andreevo köyü yakınlarında, Türkiye tarafında ise Edirne Kapıkule bölgesinde konumlanması öngörülüyor. Mevcut Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısının kuzeyine yapılacak bu geçiş noktası, iki ülke arasında ek kontrol ve geçiş alanı sağlayacak.

Ortak uzman komisyonu görev yapacak

Anlaşma taslağına göre, yetkili makamlardan oluşturulacak Ortak Uzman Komisyonu yeni sınır kapısının teknik ve hukuki altyapısını belirleyecek. Komisyon; kara yolu bağlantılarının temel teknik özellikleri, güzergâhların ve sınırla kesişme noktalarının konumu, geçiş güzergâhlarının sayısı, yeni sınır kontrol noktasının yeri ile çalışma rejimini detaylandıracak. Ayrıca taşınacak yük ve yolcu türleri ile trafik türüne göre geçiş düzeni de komisyonda ele alınacak.

Amaç: Yoğunluğu azaltmak

Kapitan Andreevo-Kapıkule, dünyanın en yoğun kara sınır kapılarından biri ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan en büyük kara sınır kapısı olarak biliniyor. Yeni sınır kapısının devreye girmesiyle özellikle ticari araç ve yolcu geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, ticaret ve taşımacılığın daha hızlı ve etkin işlemesi hedefleniyor.

