Erzurum'da Kırmızı Et Üretimi İçin Pilot Proje Masaya Yatırıldı

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda, kırmızı et üretimi gündemiyle geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, et üreticileri birlikleri, veteriner hekimler ve ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Projenin amacı ve kapsamı

Toplantıda kırmızı et sektörünün mevcut durumu, üretim kapasitesinin artırılması, verimlilik ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı. Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğiyle geliştirilen proje; cinsiyeti belirli (erkek) sperma kullanımıyla suni tohumlamayı yaygınlaştırmayı ve bu sayede etçi ırk melezi besilik hayvan üretimini desteklemeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, özellikle melez ve damızlık üretimi dışında kalan anaçlardan etçi ırk melezi besilik hayvan üretimi planlanıyor. Projeye katılan yetiştiricilere, doğan buzağılar için Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından destek sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Erzurum'un avantajları ve uygulama koşulları

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Erzurum'un geniş çayır ve mera alanları ile yüksek büyükbaş hayvan varlığının pilot uygulama için önemli avantaj sunduğu vurgulandı. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uygulamanın sahada başarıya ulaşabilmesi için hayvan seçiminin doğru yapılması, infertil hayvanların kapsam dışında tutulması ve uygulamanın daha dar, kontrol edilebilir alanlarda yürütülmesinin önemi özellikle belirtildi. Sürecin merkezinde veteriner hekimlerin yer alacağı ve izlemenin ile denetimlerin mobil suni tohumlama sistemi üzerinden yürütüleceği bildirildi.

Toplantı, sektör paydaşlarının katkılarıyla projenin pilot aşamasına ilişkin yol haritasının belirlenmesi ve saha koşullarına uygun uygulama planlarının şekillendirilmesiyle sonlandırıldı.

