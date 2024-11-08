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Bodrum'da Kruvaziyer Turistlere Bisiklet Turları

Bodrum'da kruvaziyerle gelen turistler, bisiklet turlarıyla doğanın tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:40
Bodrum'da Kruvaziyer Turistlere Bisiklet Turları

Bodrum'a Gelen Kruvaziyer Turistlerin Bisiklet Turları

Muğla'nın gözde ilçesi Bodrum, kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistler için doğal güzelliklere ulaşmanın en keyifli yollarından birini sunuyor. Bisiklet turları sayesinde, ziyaretçiler hem doğayla iç içe bir deneyim yaşıyor hem de Bodrum'un eşsiz manzaralarını keşfetme fırsatı buluyor.

Artan İlgi ile Çeşitlenen Turizm

Bodrum'da yapılan tanıtım faaliyetleri sayesinde turizm çeşitliliği artarken, kruvaziyer yolcularının bisiklet turlarına olan ilgisi de gözle görülür şekilde yükseldi. Kırsal kesimlerde düzenlenen bu turlar, ormanlık alanlar ve zeytin bahçeleri arasında keyifli anlar sunuyor ve turistlerin memnuniyetle ilçeden ayrılmasını sağlıyor.

TÜRSAB'dan Destekleyici Açıklama

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğa ve Macera Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı Ali Sonay, yaptığı açıklamada son iki yılda Bodrum'a gelen kruvaziyer sayısındaki artışın sevindirici olduğunu belirtti. Ayrıca, "Bisiklet turları düzenleyerek kırsal alanların tanıtımını yapıyor ve kırsal turizme katkı sağlıyoruz. Karaova bölgesi bisiklet ve yürüyüş için oldukça uygundur. Doğa turizminin daha da artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Silver Spirit Gemisi ile Gelen Misafirler

Sezonun son gemisi olan "Silver Spirit"le Bodrum'a gelen turistler, gümrük işlemlerinin ardından midibüsle bisiklet turunun başlayacağı Çamlık Mahallesi'ne ulaştı. Yaklaşık 30 kilometrelik bu bisiklet turunda katılımcılara bölge hakkında bilgi verildi ve doğanın tadı çıkarıldı.

Turistlerin Yorumları

Turistlere rehberlik eden Oktay Elsever, gelecekte Bodrum'a olan kruvaziyer turizminin artmasıyla doğa turlarına olan ilginin de yükseleceğini ifade etti. Tura katılan Ann Mcdonald, bu deneyimden çok keyif aldığını belirtirken, Howard Marsh ise yeni bir tecrübe yaşadıklarını ve memnun kaldıklarını dile getirdi. Turlarının ardından turistler, gemiye dönmek üzere ilçe merkezine hareket ettiler.

Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen yabancı turistler, katıldıkları bisiklet...

Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen yabancı turistler, katıldıkları bisiklet turlarında doğayla iç içe keyifli zaman geçiriyor. Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesiyle turizm çeşitliliği de artan ilçede kruvaziyer yolcularının bisiklet turlarına ilgisi arttı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen yabancı turistler, katıldıkları bisiklet...

Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen yabancı turistler, katıldıkları bisiklet turlarında doğayla iç içe keyifli zaman geçiriyor. Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesiyle turizm çeşitliliği de artan ilçede kruvaziyer yolcularının bisiklet turlarına ilgisi arttı.

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