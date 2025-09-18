BoE politika faizini yüzde 4'te sabitledi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4'te sabitledi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4'te sabit bıraktı. Banka kararını duyuran açıklamada, kurul üyelerinin oylama dağılımına yer verildi.

Oylama ve karar detayları

Açıklamaya göre, BoE'nin 7 yönetim kurulu üyesinden 5'i politika faizinin yüzde 4 seviyesinde kalması yönünde, 2'si ise 25 baz puan indirimle yüzde 3,75'e çekilmesi yönünde oy kullandı.

Banka, ağustosta politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e çekmişti; bu, bir yıl içinde beşinci faiz indirimi olarak kayda geçmişti.

Enflasyon görünümü ve riskler

Açıklamada, yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 3,8 olarak açıklandığı hatırlatıldı ve bunun üzerine hükümete mektup gönderildiği belirtildi. Banka, bu yılki manşet enflasyondaki artışın büyük ölçüde gıda fiyatlarındaki artışlar ve yıllık karşılaştırmada enerji fiyatlarındaki önceki düşüşlerin etkisinin ortadan kalkması nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.

Ayrıca metinde, İngiltere'de enflasyonun Ağustos'ta Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyede kaldığı; ülkenin enflasyonunun yüzde 3,8 ile büyük gelişmiş ekonomiler arasında göze çarptığı, ABD'de yıllık enflasyonun Ağustos'ta yüzde 2,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 2,1 olduğuna dikkat çekildi.

Banka, faizleri çok erken düşürmenin enflasyonun yeniden yükselme riskini, faizleri uzun süre yüksek tutmanın ise ekonomide resesyon riskini beraberinde getirdiğini belirtti.

Varlık satış hızı ve uluslararası bağlam

BoE Yönetim Kurulu'nun 7 üyesinden 5'i, bankanın elindeki devlet tahvillerinin yıllık satış hızının 100 milyar sterlin'den 70 milyar sterlin'e düşürülmesi yönünde oy kullandı.

Bu karar, Avrupa Merkez Bankası'nın 11 Eylül'de üç ana politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından geldi.

Gelecek projeksiyonları

BoE, ülkede enflasyonun bu ay yüzde 4'e ulaşacağını ve 2027 baharına kadar yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Banka, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesine indirmeyi hedefliyor.