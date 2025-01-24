Boeing, Son Çeyrek İçin 5,46 Dolar Hisse Başına Zarar Bekliyor

Boeing'den Kötü Haber: Zarar Beklentisi Açıklandı

Amerikan havacılık devi Boeing, işçi grevlerinin etkisi ve bazı savunma, uzay ile güvenlik programlarındaki yüksek giderlerin yanı sıra işten çıkarmalara dair masrafların finansal sonuçlar üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, geçen yılın dördüncü çeyreğinde hisse başına 5,46 dolar zarar beklediğini bildirdi.

Gelir Beklentisi ve Nakit Akışı

Boeing, geçen yılın son çeyreğinde 15,2 milyar dolar gelir elde etmeyi öngördüğünü açıkladı. Ancak, söz konusu dönem için 3,5 milyar dolar negatif nakit akışı beklenmesi, yatırımcılar için kaygı yaratıyor. Şirket, bu olumsuz gelişmelerin altında yatan sebeplerin iş gücü grevleri ile yüksek maliyetlerin bulunduğunu ifade etti.

Boeing'in dördüncü çeyrek bilançosunun detayları 28 Ocak'ta açıklanacak olup, yatırımcılar ve analistler tarafından dikkatle izlenecek.