BofA: Türkiye'de Enflasyonist Etki Sınırlı

Bank of America'dan Önemli Değerlendirme

ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), geçtiğimiz hafta Türkiye'deki piyasalarda yaşanan dalgalanmaların enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı olduğunu açıkladı.

Belirsizliklerin Azalması Bekleniyor

BofA'nın müşterilerine gönderdiği "Belirsizliğin dağılması muhtemel" başlıklı raporda, Türk ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Siyasi belirsizliklerin Türk piyasalarında dalgalanmalara yol açtığı ifade edilirken, bu belirsizliklerin ilerleyen dönemde azalma göstereceği öngörüldü.

Raporda, Türkiye'deki yerel döviz talebinin oldukça sınırlı olduğu, döviz açığı bulunan şirketlerin talebi dominate ettiği belirtildi. Ekonomi yönetimi açısından, durumu kontrol altında tutmanın önemli olduğu vurgulandı; "Türkiye ziyaretinde görüştüğümüz politika yapıcılar, istikrarı yeniden tesis etmek ve dezenflasyon programına devam etmek için gerekli adımları atmaya kararlıydılar." denildi.

Siyasi Destek Sürekliliğini Koruyor

Bank of America'nın raporunda, yaşanan sıkıntılara rağmen dezenflasyon programına yönelik siyasi desteğin devam ettiğine dikkat çekildi. Politika yapıcıların net bir yol haritasına sahip olduğu ve piyasayı istikrara kavuşturmak adına bazı adımlar attığı belirtildi.

BofA, "Siyasi belirsizlik şu andan itibaren beklediğimiz gibi dağılırsa, şokun enflasyonist etkisi sınırlı olacaktır." ifadesiyle, önümüzdeki döneme yönelik olumlu bir bakış açısı sundu.