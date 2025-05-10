Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025: Arda Ermut'un Vurguladığı Finansal Dönüşüm

Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025'te Geleceğe Dönüşüm Vurgusu

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Finans Zirvesi 2025'te yaptığı konuşmada, finansal dönüşümün hayati önemine dikkat çekti. Ermut, "Geleceği sağlam temeller üzerine inşa edebilmek için finansal dönüşümde başarılı olmamız gerekli. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için günümüz şartlarına uygun yapıları gecikmeden oluşturmalıyız," dedi.

Belirsizlikler ve Zorluklar

Ermut, Kovid-19 salgını, enerji krizleri ve küresel enflasyon gibi birçok belirsizliğin yaşandığı bir dönemde olunduğunu belirtti. Bu durumun sadece özel sektör değil, kamu yapılarının da dönüşmesi gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu toplumsal krizlerle baş etme kabiliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Ermut, yatırımcılara kayıpları azaltma konusunda bölgedeki deneyimlerden faydalanmalarını önerdi.

Yeşil Finansman ve Dijitalleşme

Ermut, sürdürülebilir yatırımların önemine değinerek, "Yeşil finansman, dijital para sistemleri gibi unsurlar ülkemizin finansal geleceğinde daha etkin roller oynamaya başladı," şeklinde konuştu. Günümüz finansal stratejilerinin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve şeffaflık gibi kavramların önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Başarılı Varlık Fonu Modelleri

Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonunun rolünden bahsederek kamu kaynaklarının özel sektör mantığıyla yönetiminin nasıl düşündüğünü açıkladı. Özellikle, Türkiye Sigorta ve şans oyunları sektöründeki ciro artışlarına dikkat çekerek, "Varlık Fonumuzun devralmasından sonra şans oyunlarındaki ciro, 600 milyon dolardan 2,25 milyar dolara çıkmıştır," dedi.

Gelecek İçin Stratejik Yatırımlar

Ermut, Varlık Fonunun hedefinin gelecek nesillere güçlü bir ekonomi bırakmak olduğunu belirtti. Türkiye Varlık Fonu olarak stratejik yatırımlar yapılacağı ve ülkenin ekonomik gücüne katkı sağlanacağı vurgusunu yaptı. Ermut, "Finansal belirsizlik ortamında, devletler Varlık Fonları gibi yapılarla çözümlerini geliştirmeye başladı," şeklinde konuştu.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsündeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025'e katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsündeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025'e katılarak konuşma yaptı.