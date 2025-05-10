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Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025: Türkiye'nin Ekonomik Dinamikleri

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te Türkiye Varlık Fonu ve uluslararası yatırımlar ele alındı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:03
Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025: Türkiye'nin Ekonomik Dinamikleri

Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025’e Damga Vuran Konuşmalar

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te bu yılın teması "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" olarak belirlendi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye Ekonomisinde Yatırımın Değişen Dinamikleri" panelinde, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık önemli açıklamalarda bulundu.

TVF'nin Stratejik Amaçları

Kayacık, Türkiye'nin belirsizlikler karşısında en hızlı toparlanabilen ülkelerden biri olduğunu vurguladı ve TVF'nin ulusal şampiyonları destekleme, finansal piyasalara katkıda bulunma hedefleri doğrultusunda çalıştığını aktardı. Kayacık, "TVF aktif büyüklüğü 320 milyar dolar ile dünyanın en büyük 20 ulusal varlık fonu arasında yer alıyor," dedi.

Cari Açık Sorunu ve Çözüm Önerileri

Kayacık, cari açığın ülkenin önemli problemlerinden biri olduğunu belirtti. Petrol ve doğalgaz ithalatının yıllık maliyetinin 70 ila 100 milyar dolar arasında değiştiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üzerinden yürütülen çalışmaları da öne çıkardı. Kayacık, "TPAO, Türkiye'nin 5 yıllık doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak," dedi.

Petrokimya ve Altın İthalatı Üzerine Değerlendirmeler

Petrokimya ithalatının yıllık yaklaşık 35 milyar dolar olduğunu vurgulayan Kayacık, TVF’nin bu alanda kurduğu şirketlerle stratejik hedeflerine ulaşmayı amaçladığını ifade etti. Altın ithalatının 2023’te 30 milyar doları geçtiğini belirten Kayacık, son yıllarda alınan önlemlerle bu rakamın 16 ila 17 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Uluslararası Yatırımların Önemi

Panelde söz alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye için kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Kılınç, son 10 yılda bu alanda dalgalı bir seyir izlendiğini söyleyerek, Türkiye’nin yatırım cazibesini artırmayı hedefleyen stratejiler üzerinde durdu.

Sermaye Piyasalarının Gelişimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Aytaç Dikmen ise sermaye piyasalarının büyüme ve kalkınmadaki önemine değinerek, hane halkı tasarruflarının yalnızca üçte birinin finansal varlıklarda bulunduğunu belirtti. Dikmen, halka ekonomik kalkınmaya etkin bir şekilde katkı sağlaması için piyasa fonlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, Boğaziçi Üniversitesinin ev...

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025'te "Türkiye Ekonomisinde Yatırımın Değişen Dinamikleri" panelinde konuşma yaptı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, Boğaziçi Üniversitesinin ev...

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025'te "Türkiye Ekonomisinde Yatırımın Değişen Dinamikleri" panelinde konuşma yaptı.

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