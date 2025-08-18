Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı

Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama

Bankadan "gerçeğe aykırı ve itibar zedeleyici" açıklama

Halkbank, bir medya kuruluşunun yazılı ve sosyal medya kanallarında yer alan paylaşımlarının gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi. Söz konusu haberlerde, Bodrum'da bir restoranda düzenlendiği iddia edilen lüks doğum günü partisinde Bankanın Genel Müdürünün bulunduğu öne sürülmüştür.

Banka açıklamasında bu haberlerin gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Halkbank, iddialara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.