DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı

Halkbank, Bodrum'daki doğum günü iddialarını yalanlayarak haberlerin gerçeğe aykırı ve banka ile Genel Müdürün itibarını zedeleyici olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:21
Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı

Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama

Bankadan "gerçeğe aykırı ve itibar zedeleyici" açıklama

Halkbank, bir medya kuruluşunun yazılı ve sosyal medya kanallarında yer alan paylaşımlarının gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi. Söz konusu haberlerde, Bodrum'da bir restoranda düzenlendiği iddia edilen lüks doğum günü partisinde Bankanın Genel Müdürünün bulunduğu öne sürülmüştür.

Banka açıklamasında bu haberlerin gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Halkbank, iddialara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerji Yatırımı Yapacaklara Uzman Firmalarla Çalışma Tavsiyesi
2
Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı
3
Türk Yapımı Sıcak Hava Balonlarına 11 Ülkeden Talep: 42 Balon İhraç Edildi
4
DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı
5
Osmaniye'de mısır hasadı başladı: Rekolte 463 bin ton bekleniyor
6
Avrupa Borsaları Zelenskiy–Trump Görüşmesi Öncesi Düşüşte (İngiltere Hariç)

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar