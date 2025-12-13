Karsan’dan meslek lisesi kızlarına iş hayatı hazırlığı

Karsan, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek ILO ve Borçelik Teknik Akademi ile iş birliğine imza attı. Proje, Bursa Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrikli Araçlar Laboratuvarındaki kız öğrencilerin teknik becerilerini, özgüven ve liderlik kapasitelerini artırmayı; çalışma hayatındaki haklar konusunda farkındalık oluşturmayı ve sanayi sektöründe istihdam edilebilirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

İş birliğinin kapsamı ve takvim

Düzenlenen imza törenine sendikaların yanı sıra Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve lisenin temsilcileri de katıldı. Törende projenin Şubat 2026’da başlayıp Haziran 2026’da tamamlanacağı duyuruldu. Öte yandan proje modüllerinin Kasım 2025 - Haziran 2026 tarihleri arasında planlandığı bilgisi de yer aldı.

Projenin hedefleri

Karsan CEO’su Okan Baş, projenin kız öğrencileri teknik alanlarda daha görünür, donanımlı ve cesur bireyler olarak yetiştirmeye katkı sunacağını söyledi. Baş, Karsan’ın sektörde eşitlikçi ve kapsayıcı üretim kültüründe referans bir marka haline geldiğini vurguladı ve projenin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını sürdürülebilir kılacağını belirtti.

Karsan İnsan Kaynakları Direktörü Mücahit Korkut ise protokolün şirketteki eşitlik odaklı dönüşümün sahaya yansıması olduğunu, projenin kız öğrencilerin mesleki gelişimini ve gelecekteki iş hayatına güçlü başlangıç yapmalarını desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Eğitim programı ve modüller

Proje, 12’nci sınıf kız öğrencilerine yönelik olarak dört modülde düzenlenecek:

Tanıtım ve Farkındalık: ILO, Karsan ve Borçelik tanıtımları; Gelecek Atölyesi Programı tanıtımı; çalışma yaşamında ayrımcılığın önlenmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması.

İş Hayatına Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve Enerji Yönetimi, Sürdürülebilirlik; özgeçmiş hazırlama ve mülakat becerileri.

Kişisel Beceriler: Etkin iletişim, takım içi rol alma ve dayanışma eğitimi.

Mentorluk: İlham veren kadın mühendislerin katılacağı paneller ve Kadın Mühendisler Mentorluk Programı.

Katılım ve hedeflenen fayda

Program kapsamında Tanıtım ve Farkındalık oturumlarına öğrenciler, öğretmenler ve veliler; İş Hayatına Hazırlık ve Kişisel Beceriler modüllerine 25’er öğrenci; mentorluk bölümüne ise 10 öğrenci dahil edilecek. Proje, kız öğrencilerin teknik yetkinliklerini artırmayı, iş hayatına hazırlıklarını pekiştirmeyi ve kadın rol modellerin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

