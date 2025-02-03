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Bolat: 2025'te İhracatta Yüzde 5,8 Artışla Rekor Kırdık

2025 yılına ihracatta çifte rekor ile başladık, ocak ayı mal ihracatımız 21,2 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:57
Bolat: 2025'te İhracatta Yüzde 5,8 Artışla Rekor Kırdık

Bolat: 2025 Yılına İhracatta Çifte Rekorla Başladık

2025 yılına damga vuran ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolat, ocak ayında mal ihracatında tarihi bir başarıya imza attıklarını duyurdu.

Ocak Ayı İhracat Rakamları

Bolat, ocak ayı mal ihracatımızın yüzde 5,8 oranında bir artışla 21,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu başarı, ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu çifte rekor, 2025 yılının ihracat için umut verici bir başlangıç olduğunu gösteriyor. Bolat, bu süreçte destek veren tüm sektör paydaşlarına teşekkür etti.

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