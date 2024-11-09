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Bolu'da Üretilen 1500 Çeşit Çikolata 61 Ülkeye İhraç Ediliyor

Bolu'daki çikolata fabrikası, 1500 çeşit ürünle 61 ülkeye ihracat yaparak global pazarda adından söz ettiriyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:10
Bolu'da Üretilen 1500 Çeşit Çikolata 61 Ülkeye İhraç Ediliyor

Bolu'da faaliyet gösteren bir çikolata fabrikası, 1500 çeşit çikolata üreterek dünya genelinde 61 ülkeye ihraç yapıyor. Bolu OSB'de bulunan ve 30 bin metrekare alanda kurulu bu fabrika, 24 yıldır çikolata üretimi gerçekleştiriyor.

Fabrika, 600 kişiye istihdam sağlamakta ve AR-GE birimi sayesinde sürekli olarak yeni tatlar geliştirerek ürün yelpazesini genişletmektedir. Son dönemde popülaritesi artan Dubai çikolatası da bu ürünler arasında yer almaktadır.

Aylık olarak bin ton ürün üreten fabrika, bu miktarın yarısını çikolatasıyla ünlü ülkeler olan İsviçre ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 61 ülkeye göndermektedir. Bolu Çikolata Genel Müdürü Hüseyin Deniz Aksoy, 1992 yılında bir pastane açarak başlayan süreçlerinde, 2000 yılında çikolata sektörüne adım attıklarını belirtti.

Aksoy, fabrikada üretilen 1500 çeşit ürün hakkında, "Drajelik ürünler, spesiyal çikolatalar, tabletler ve kasa önü ürünler olmak üzere birçok ürünümüz bulunuyor." diyerek bilgi verdi.

İhracata Azerbaycan ile başladıklarını aktaran Aksoy, şimdi ise Avrupa, Amerika, Asya ve Kuzey Afrika bölgelerinde ürünlerinin bulunduğunu ifade etti. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine de son 5 yıldır ihracat yaptıklarını sözlerine ekledi.

Fabrikanın yıllık üretiminin 12 bin ton olduğunu ve ürünlerin dünya genelinde geniş bir pazara sahip olduğunu vurgulayan Aksoy, özellikle Dubai çikolatası için, "Günde 45 ton Dubai çikolatası üretiyoruz ve bu ürünümüz yok satıyoruz. Dubai çikolatasını Türkiye'de endüstriyel olarak yapan ilk firma biziz." dedi. Temmuz ayının sonunda üretime başladıklarını aktaran Aksoy, şimdiye kadar büyük bir talep gördüklerini de sözlerine ekledi.

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