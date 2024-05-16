Borcu dağ gibi birikenlere 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Tek başvuru borçları sıfırlayacak

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara o bankadan bir duyuru yapıldı. Bu bankanın yaptığı borç kapatma kampanyasından faydalanmak isteyenler eliniz çabuk tutun. Detaylar haberimizde…







GARANTİ BANKASI'NDAN BORÇ KAPATMA KREDİSİ FIRSATI! 100.000 TL'YE KADAR OLAN BORÇLARINIZI HEMEN KAPATIN

Garanti Bankası, müşterilerin üzerindeki finansal yükü azaltmak amacıyla “Borç Kapatma Kredisi” adlı özel bir kredi ürünü sunuyor. Bu kredi size 100.000 TL'ye kadar olan borçlarınızı geri ödeyebilme ve gerekirse daha uygun ödeme koşullarıyla yeniden yapılandırma fırsatı sunuyor. Bu, finansal olarak yeniden başlamak ve eski borçlarını ödemek isteyenler için ideal bir seçenektir.

NAKİT KREDİ BAŞVURUSU İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ:

Garanti Bankası resmî web sitesini ziyaret ederek başvuru formunu online olarak doldurabilirsiniz. Formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurduktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Garanti Bankası şubesine giderek bizzat kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka personeli size rehberlik edecek ve kayıt işlemini tamamlayacaktır. Garanti Bankası çağrı merkezini arayarak telefonla da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Müşteri temsilcisi size gerekli bilgileri verecek ve başvurunuzu alacaktır.

Talebinizin onaylanması durumunda belirtilen tutar banka tarafından hesabınıza aktarılacaktır. Bu sayede mevcut borçlarınızı kapatabilir ve daha düzenli bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar 24 ay vade seçeneğiyle kredi alabilir ve ödeme sürecinizi buna göre planlayabilirsiniz.

Garanti Bankası'nın sunduğu bu borç erteleme kredisi fırsatı, maddi yardım sağlamak isteyenler için önemli bir seçenek olabilir. Detaylı bilgi ve destek için Garanti Bankası şubelerinden veya resmi iletişim kanallarından başvuru yapabilirsiniz. Size uygun bir ödeme planı ile borçlarınızı kontrol altına alarak daha güçlü bir mali yapıya sahip olabilirsiniz. Başvuru yapan herkese kolaylıklar dileriz.