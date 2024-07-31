Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

Bu hafta içinde Borsa İstanbul'da en dikkat çekici hareketlilik bankacılık ve sanayi endekslerinde yaşandı. Bankacılık endeksi, yüzde 6,70 oranında bir değer kaybı yaşarken, sanayi endeksi de yüzde 0,28 oranında düşüş gösterdi. Bankacılık sektöründeki bu sert değer kaybı, yatırımcıların sektöre olan güvenini sarsmış olabilirken, sanayi endeksindeki minimal kayıp ise sektörün genel olarak daha stabil bir performans sergilediğini işaret ediyor.

Borsa İstanbul'da haftanın kazanan sektörü bilişim endeksi oldu. Bilişim sektörü, yüzde 4,52 oranında bir değer artışı göstererek en çok yükselen sektör endeksi olarak dikkat çekti. Bu artış, teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı yatırımların, piyasalarda olumlu bir etki yarattığını ve bilişim sektörünün güçlü performansını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER





BIST 100 endeksindeki hisse senedi performansları, bu hafta yatırımcılar arasında geniş bir etki yarattı. Haftanın en çok kazandıran hisse senedi, yüzde 20,99 oranında değer kazanan Agrotech Teknoloji (AGROT) oldu. Agrotech’in başarılı performansı, teknoloji ve tarım sektörlerinin birleşimi olarak öne çıkmasıyla dikkat çekti. İkinci sırada, yüzde 17,02 oranında değer kazanan CW Enerji (CWENE) yer alırken, yüzde 14,94 değer artışıyla Arçelik (ARCLK) üçüncü sırada bulunuyor. Bu hisseler, yatırımcıların bu sektörlerdeki potansiyele olan güvenlerini pekiştirdi.

Öte yandan, haftanın en çok değer kaybeden hisse senedi Aksa Akrilik (AKSA) oldu. Aksa Akrilik, yüzde 14,69 oranında bir düşüş yaşarken, onu yüzde 11,78 değer kaybıyla Türkiye İş Bankası (ISCTR) ve yüzde 10,60 değer kaybıyla Mavi Giyim (MAVI) izledi. Bu hisselerdeki değer kayıpları, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken önemli göstergeler olarak değerlendirilebilir.

BIST 100 endeksinde yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler de belirginleşti. Ereğli Demir Çelik (EREGL), 46 milyar 733 milyon TL işlem hacmi ile lider konumdayken, Türk Hava Yolları (THYAO) 38 milyar 560 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı. İş Bankası (ISCTR) ise 23 milyar 394 milyon TL ile üçüncü sıradaki yerini koruyor. Bu yüksek işlem hacimleri, bu hisselerin piyasa dinamikleri açısından ne kadar önemli olduğunu ve yatırımcıların bu hisselere olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri en yüksek şirketler arasında Koç Holding (KCHOL) ilk sırada yer alıyor. Koç Holding, 562 milyar 969 milyon TL piyasa değeri ile lider konumda. Onu 524 milyar 160 milyon TL piyasa değeri ile Garanti BBVA (GARAN) takip ederken, Türk Hava Yolları (THYAO) 416 milyar 70 milyon TL piyasa değeri ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu şirketlerin yüksek piyasa değeri, piyasalardaki ekonomik istikrar ve şirketlerin sektördeki güçlü konumlarını da yansıtıyor.

22-26 Temmuz haftası, Borsa İstanbul için oldukça hareketli geçti. Bankacılık ve sanayi sektörlerindeki değer kayıpları, piyasalarda bazı endişelere yol açarken, bilişim sektöründeki yükseliş ve en çok kazandıran hisselerdeki artışlar, yatırımcılara umut verdi. En çok işlem gören hisseler ve piyasa değeri en yüksek şirketler ise, piyasa dinamikleri ve yatırımcı davranışları hakkında önemli ipuçları sunuyor. Yatırımcıların bu hafta yaşanan gelişmeleri dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmeleri, piyasaların gelecekteki yönelimi hakkında daha sağlıklı kararlar alabilmelerine yardımcı olabilir.