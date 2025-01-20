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Borsa Güne Artışla Başladı, BIST 100 Endeksi 10.029,31 Puanda Kapatıldı

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,51 kazançla 10.029,31 puandan kapattı. Altın ve döviz kurlarında son durum nedir?

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:35
Borsa Güne Artışla Başladı, BIST 100 Endeksi 10.029,31 Puanda Kapatıldı

Borsa Güne Artışla Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,37 puan artarak 10.029,31 puandan kapandı. Endeks, güne 57,82 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.035,76 puandan başladı.

Gün İçindeki Hareketler

Gün içinde en düşük 9.923,63 puanı, en yüksek 10.048,93 puanı gören BIST 100, %0,51 artışla günü tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,61, teknoloji endeksi %1,21, hizmetler endeksi %0,57 ve sanayi endeksi %0,13 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Performansı

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 68,63 puan ve %0,62 kazançla 11.081,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaparken, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Akbank, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.709 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,6 artarak 3 milyon 110 bin lira oldu.

Tahvil Piyasası ve Kur Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasasında işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %35,53, bileşik getirisi ise %38,68 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,4934 lira, satışta 35,6356 lira olarak açıkladı.

Uluslararası Para Piyasaları

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2310 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,9 azalışla 79,2 dolardan işlem görmekte.

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