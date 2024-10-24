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Borsa İstabul'da Yükseliş: BIST 100 Endeksi Yeni Zirveye Ulaştı

BIST 100 endeksi, işlem günü boyunca değer kazandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:21
Borsa İstabul'da Yükseliş: BIST 100 Endeksi Yeni Zirveye Ulaştı

Borsa İstanbul'da Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kazanarak 8.872,85 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 158,16 puan artış gösterdi.

İşlem Hacmi ve Sektör Analizi

Toplam işlem hacmi 61 milyar lira olarak kaydedilirken, bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi ise yüzde 1,88 değer kazandı. Yükselen sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile ticaret sektörü oldu.

Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Küresel Piyasaların Durumu

Küresel piyasalarda ise ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yıl sonuna kadar atılacak adımlar konusunda belirsizlik hakim. Ancak yurt içi piyasalar bu belirsizlikten pozitif ayrışıyor.

Öne Çıkan Veriler ve Teknik Analiz

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının açıklanacağını, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 8.900 ve 9.000 seviyeleri direnç, 8.800 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

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