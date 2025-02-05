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Borsa İstanbul'da Birleşim Grup Enerji Halka Arz Töreni Gerçekleşti

Borsa İstanbul'da Birleşim Grup Enerji'nin halka arzı için düzenlenen gong töreni, yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:12
Borsa İstanbul'da Birleşim Grup Enerji Halka Arz Töreni Gerçekleşti

Borsa İstanbul'da Birleşim Grup Enerji İçin Gong Çaldı

Borsa İstanbul, yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım daha atarak, Birleşim Grup Enerji için gong töreni düzenledi. Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan şirket, bu törenle birlikte Borsa İstanbul Ana Pazarda "BIGEN" koduyla işlem görmeye başladı.

Korkmaz Ergun'dan Yenilenebilir Enerji Vurgusu

Gong töreninde bir konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Birleşim Grup Enerji'nin güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla büyüme yolunda devam ettiğini belirtti. Ergun, "Ülkemizin enerji arzı güvenliği ve dünyamızın karşı karşıya olduğu çevre sorunları dikkate alındığında, yenilenebilir enerji yatırımlarını çok önemli buluyor ve bu yatırımların halka arzla finanse edilmesini oldukça değerli görüyoruz" şeklinde konuştu.

Birleşim Grup Enerji Yatırımlarını Artırmayı Hedefliyor

Birleşim Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan, yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğunu ifade ederek, yenilenebilir enerji sektöründeki sürdürülebilirlik konusuna vurgu yaptı. Altan, "Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin önemli bir kısmını yenilenebilir enerji sektörü için yatırımlarda değerlendireceğiz" dedi.

Halka Arza Büyük İlgi

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, Birleşim Grup Enerji'nin 1,4 milyar lira büyüklüğündeki halka arzına 188,452 yatırımcının katıldığını belirterek, bu arzların sermaye piyasalarına yaptıkları katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törene, Birleşim Grup Enerji ve halka arzda aracılık eden İnfo Yatırım yöneticileri ve çalışanları da katıldı. Bu önemli gelişme, hem şirketin hem de Türkiye'nin enerji sektöründe sürdürülebilir yatırımların artacağına işaret ediyor.

Halka arz sürecini tamamlayan Birleşim Grup Enerji için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi....

Halka arz sürecini tamamlayan Birleşim Grup Enerji için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun (sol 4) ve Birleşim Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan da (sağ 4) programa katıldı.

Halka arz sürecini tamamlayan Birleşim Grup Enerji için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi....

Halka arz sürecini tamamlayan Birleşim Grup Enerji için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun (sol 4) ve Birleşim Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan da (sağ 4) programa katıldı.

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