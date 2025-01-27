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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybı ile 9.997,85 puandan tamamladı. İşlem hacmi 91,6 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,06 değer kaybederek, 9.997,85 puan ile günü tamamladı. Bu düşüş, önceki kapanışa göre 107,00 puanlık bir azalma anlamına geliyor.

İşlem Hacmi ve Sektör Performansı

Günün toplam işlem hacmi 91,6 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran sektör yüzde 1,74 ile spor olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2,15 ile elektrik oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde değer kaybına neden olabileceğine dair sinyaller negatif bir seyir izletti.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ile yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini açıkladı. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın ise direnç konumunda olduğu belirtildi.

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