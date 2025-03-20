Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 9.839,83 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise yüzde 1,68 kayıp yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:00
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da Güne Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 9.839,83 puan seviyesinden başladı. Açılış itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 20,46 puan kaybıyla bu seviyeye geriledi.

Sektör Performansları

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi ise yatay bir seyir izledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan madencilik yüzde 1,37 artış gösterdi. En fazla kayıplar ise yüzde 1,86 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

Dünkü Veriler ve Küresel Gelişmeler

Dün, borsa satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puanla tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutarken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararına çevrildi.

SPK ve Açığa Satış Uygulamaları

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıkların ilk genel kurulda ortaklar bilgisine sunulmak üzere yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu. Ayrıca, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksi dahilindeki paylarda açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını belirtti.

Analizler ve Destek-Direnç Seviyeleri

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve haftalık para-banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının ardından yoğun bir veri gündeminin piyasaların odak noktası olacağını ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanının ise direnç konumunda olduğunu vurguladılar.

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