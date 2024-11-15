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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,33 düşüşle 9.389,62 puandan kapattı. Bankacılık sektörü gerilerken turizm kazanç elde etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:21
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puan seviyesinden tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 30,80 puan azalarak yatırımcılarını üzdü. Ayrıca, toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, holding endeksi ise %0,01 değer kazandı. Sektörler arasında en çok değer kazanan turizm oldu ve %2,45 oranında kazandırdı. Öte yandan, iletişim sektörü %1,38 oranında kayıpla en çok düşen sektör olarak öne çıktı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ekonominin faiz indirimlerine dair sinyaller vermediği yönündeki açıklamalarının ardından, haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararını, konut fiyat endeksi ve işsizlik oranını, yurt dışındaki enflasyon verilerini ve Almanya'da büyüme rakamlarını yakından takip edeceklerini belirtiyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları da yoğun veri gündeminin bir parçası olacak.

Faiz Beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini %50'de sabit bırakmasını öngörüyor. Ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu için politika faizi beklentilerinin ortalaması %49,10 olarak hesaplandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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