Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,87 yükselerek 9.862,28 puana çıktı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 181,17 puan artış gösteren endeksin toplam işlem hacmi 61 milyar lira oldu.

Sektörel Gelişmeler ve İlgili Veriler

İlk yarıda bankacılık endeksi %3,58, holding endeksi ise %1,7 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, tek gerileyen sektör %0,12 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine dair iyimserlik ile pozitif bir seyir izlediği gözlemleniyor. Yurt içinde de bankacılık endeksinin öncülüğünde alış ağırlıklı bir trend öne çıktı.

TÜFE Verileri ve Bakan Şimşek'in Açıklamaları

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hizmet enflasyonunun aylık %1,6 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştığını ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Gelecek Gelişmeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının izleneceğini bildirdi. Ayrıca teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.000 ve 10.150 puanlarının direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğu vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.