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Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artarak 9.867,96 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:15
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 9.867,96 puana çıktı. Öğlen itibarıyla saat 13.00'de, önceki kapanışa göre 37,40 puan artış gösteren endeksin işlem hacmi 47,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Endekslerinde Farklılıklar

Bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi ise yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör spor ile yüzde 5,2 olurken, en çok kaybeden sektör ise gıda ile yüzde 2,4 değer kaybetti.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak önlemlere ilişkin belirsizlikler ile yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi. Analistler, öğleden sonra yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, fakat yurt dışında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik açıdan BIST 100 endeksi, 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguladı.

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