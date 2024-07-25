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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Hafif Geriledi

BIST 100 endeksi, güne 10.989,16 puandan başlarken, bankacılık ve holding endekslerinde değer kayıpları yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:18
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Hafif Geriledi

Borsa İstanbul, Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,02 azalışla 10.989,16 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışına göre 2,41 puan ve %0,02 gerileyerek 10.989,16 seviyesine indi.

Sektör Endekslerinde Dalgalanmalar

Bankacılık endeksi %0,34, holding endeksi ise %0,06 değer kaybetti. Sektörler arasında en fazla kazandıran taş, toprak sektörü %0,69 artış kaydederken, en çok kaybeden menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü ise %0,94 geriledi.

Küresel Piyasalar ve Yatırımcılar

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü %0,88 azalışla 10.991,57 puandan kapatmıştı. Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının ABD’de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısı ile olumsuz bir seyir izlediğini belirtti.

Veri Gündemi ve Beklentiler

Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında. Analistler, önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle yatırımcı kararlarının etkilendiğini vurguladı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele çerçevesinde gelecek hafta politika faizini sabit tutma olasılığı oldukça yüksek.

Faiz İndirimleri Beklentisi

Banka'nın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler ise güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, yıl sonunda politika faizinin %55 ihtimalle %4,50-4,75, %36 ihtimalle ise %4,75-5,00 aralığında olacağını öngörüyor.

Teknik Analiz ve Destek Noktaları

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve yurt dışında ABD’de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 10.900 ve 10.750 puanlarının destek, 11.000 puanının ise direnç seviyesinde olduğunu kaydetti.

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