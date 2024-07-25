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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.970,41 puana gerileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 10.970,41 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,17 puanlık bir azalma yaşandı. Toplam işlem hacmi ise 41,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Endekslerinde Farklı Yönler

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybı yaşadı. Sektörler arasında en çok kazandıran madencilik endeksi yüzde 1,32 artış gösterirken, en fazla gerileyen sektör yüzde 1,36 ile turizm oldu.

Küresel Piyasaların Etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan satış baskısıyla olumsuz bir seyir izlediğini belirtti. Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odak noktasını oluşturuyor.

Bilanço Sezonu ve Faiz Beklentileri

Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının yatırımcı kararlarını etkilediği ifade ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması ise yüksek ihtimal taşıyor. Ayrıca, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılacağı yönündeki fiyatlamalar da güçleniyor.

Para piyasalarındaki tahminlere göre, yıl sonunda politika faizinin %55 ihtimalle 4,50-4,75 aralığında, %36 ihtimalle ise 4,75-5,00 aralığında olacağı görülüyor.

BIST 100 İçin Teknik Analiz

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile birlikte yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.750 puanları destek noktası, 11.000 puanı ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.

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