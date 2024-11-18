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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,26 değer kaybederek 9.365,42 puana düştü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:13
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 9.365,42 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,20 puan azalış kaydetti. Gün boyunca toplam işlem hacmi ise 34,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 geriledi. Sektör endeksleri arasında, en çok kazandıran sektör yüzde 3,75 ile spor sektörü olurken, en fazla düşüşü yaşayan sektör yüzde 1,72 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarına dair açıklamaları ve artan jeopolitik risk endişeleri ile karışık bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri takviminin sakin geçeceğini öngörerek, BIST 100 endeksi için 9.350 ve 9.250 puanın destek, 9.500 ve 9.600 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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