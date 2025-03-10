Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,39 değer kaybederek 10.466,37 puana düştü.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:10
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,39 değer kaybederek 10.466,37 puana indi. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 40,73 puan ve %0,39 azalış gösteren endeks, düşüş eğiliminde hareket etti.

Günün toplam işlem hacmi 61,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,03 değer kaybederken, holding endeksi ise %0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan %2,33 ile bilişim olurken, en fazla kaybeden %4,43 ile ticaret sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının ticaret savaşlarını derinleştireceğine yönelik endişeler ve ABD'nin büyümesinin yavaşlayabileceğine dair ihtimaller, risk algısını artırarak karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Analistler, öğleden sonraki veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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