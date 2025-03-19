Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 6 Düştü

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 6 değer kaybederek 10.154,35 puana geriledi, işlem hacmi 103,7 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:36
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 6 Düştü

Borsa İstanbul'da Endeks Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6 değer kaybederek 10.154,35 puana düştü. Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 647,87 puan ve yüzde 6 azalış göstermiş durumda.

İşlem Hacmi ve Sektörel Değişimler

Günün toplam işlem hacmi 103,7 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör endekslerinin tamamında düşüş görüldü. Özellikle bankacılık endeksi, yüzde 9,63 oranında değer kaybıyla en çok etkilenen sektör oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ekonomi ve ticaret politikaları ile jeopolitik risklerin sürmesi, karışık bir seyre yol açtı. Tüm gözler bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak olan para politikası kararlarına çevrildi.

Fed Faiz Kararı Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin, piyasalara yön vereceği öngörülüyor.

Yurt İçi Gelişmeler

Türkiye'de ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı diğer yöneticiler hakkında, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Piyasa Analizleri

Analistler, günün geri kalanında Fed'in faiz kararının piyasaların odağında olacağını vurgularken, BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

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