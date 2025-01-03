Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,58 değer kazanarak 10.018,85 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,51 puan ve %0,58 artış kaydeden endeksin dahil olduğu toplam işlem hacmi ise 55,2 milyar lira oldu.

Sektör Endekslerinde Farklılıklar

Bankacılık endeksi %0,32 değer kaybederken, holding endeksi %0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran spor sektörü, %4,39 ile ön plana çıkarken, en çok kaybettiren sektör ise %3,52 ile sigorta oldu.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemdeki kararları hakkında belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden gelen durgunluk sinyalleriyle karışık bir seyir izliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi Verileri

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda %1,03 olurken, yıllık bazda %44,38'e geriledi.

Gözler Merkez Bankası ve PMI Verilerinde

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.950 ve 9.850 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.