Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 10.991,57 Puanla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksindeki Düşüş

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günün sonunda %0,88 değer kaybederek 10.991,57 puanla kapandı. Önceki kapanışına göre 97,96 puan gerileyen endeksin toplam işlem hacmi ise 101 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi, %1,56, holding endeksi ise %1,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı %2,56 ile inşaat sektörü elde ederken, en fazla kaybı %3,56 ile spor sektörü yaşadı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, küresel pay piyasalarında dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından olumsuz bir seyir izlendiğini belirtti. Yarın, yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. Yurt dışında ise Almanya'daki Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'deki büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek olarak görülürken, 11.150 ve 11.250 puan direnç konumunda değerlendiriliyor.