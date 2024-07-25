Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Günü Kayıpla Tamamladı

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde 10.838,43 ile 11.017,21 puan arasında dalgalanarak, günü 10.871,48 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre %1,09 değer kaybı yaşayan endeks, güne %0,02 azalışla 10.989,16 puandan başladı.

Sektörel Performanslar

Teknoloji endeksi %0,59 değer kazanırken, mali endeks %1,36, hizmetler endeksi %0,79 ve sanayi endeksi %0,95 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 149,64 puan ve %1,25 kayıpla 11.799,82 puandan kapandı.

Hisse Senedi Piyasa Durumu

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i artış gösterirken, 74'ü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Mia Teknoloji ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Altın fiyatları da dikkat çekti; uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.364 dolar seviyesindeyken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda kilogram fiyatı %1,4 azalarak 2.554.500 liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz kuru ise dolar için alışta 32,9602 lira, satışta ise 33,0923 lira oldu.

Uluslararası Piyasa Gelişmeleri

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2880 ve dolar/yen paritesi 153,90 düzeylerinde işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı %0,2 artışla 80,9 dolardan işlem görmekte.