Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Yüzde 2,09 Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan kapandı, işlem hacmi ise 107,8 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:23
Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi Yüzde 2,09 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puan seviyesinden tamamladı. Önceki kapanışa göre 205,34 puan azalan endeks, gün içerisinde 107,8 milyar lira işlem hacmine ulaştı.

Sektör Endekslerinde Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan finansal kiralama faktoring oldu ve yüzde 4,20 değer kazandı. Bununla birlikte, madencilik sektörü, yüzde 5,43 ile en çok değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının gelecek dönem yol haritasına dair belirsizlikler, karışık bir seyir izlenmesine sebep oldu.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde büyüme verilerinin ve yurt dışında ABD'de büyüme, PCE fiyat endeksi, Almanya'da büyüme ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 9.550 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanlarının ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.

Ekonomistlerin Büyüme Beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2024'ün 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 artacağını öngörüyor. Aynı zamanda, 2024 yılının tamamına yönelik büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12, 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 olarak kaydedildi.

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