Borsa İstanbul'da Düşüş Sürüyor

Borsa İstanbul'da Düşüşle Tamamlanan Gün

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, %0,73 oranında bir düşüşle günü 9.699,56 puanda kapattı. Önceki kapanışa göre 71,60 puan kaybeden endeksin toplam işlem hacmi ise 66,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %2,22, holding endeksi ise %0,60 değer kaybı yaşayarak yatırımcıların dikkatini çekti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan, %2,17 ile gıda ve içecek sektörü olurken, en çok kaybettiren sektör ise %2,73 ile madencilik oldu.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin, ülkede durgunluk endişelerini artırmasının ardından karışık bir piyasa seyrinin izlendiğini ifade etti. Gelecek haftada gözler, ABD'den açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar atacağı adımlardaki belirsizlikler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Önümüzdeki Veriler

Yarın yurt içerisinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı ve Çin'de dış ticaret dengesi gibi önemli verilerin izleneceği belirtildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puan seviyelerinin ise direnç noktaları olduğu kaydedildi.