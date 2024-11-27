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Borsa İstanbul'da Gün Yatay Tamamlandı: BIST 100 9.639,77 Puan

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan kapattı. İşlem hacmi 99,1 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:22
Borsa İstanbul'da Gün Yatay Tamamlandı: BIST 100 9.639,77 Puan

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Raporu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puan seviyesinden kapanış yaptı. Önceki kapanışa göre 3,65 puan artış gösteren endeks, toplam işlem hacmi 99,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Performansı

Gün içerisinde bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi ise yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan gıda içecek sektörü <%1,25>, en çok kaybı yaşayan ise madencilik sektörü yüzde 1,75 oldu.

ABD Ekonomisine Dair Veriler

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüme gösterdi. Bu büyümede tüketici harcamaları, ihracat, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlar etkili oldu. Ekim ayına ilişkin kişisel gelirler yüzde 0,6 artarken, kişisel harcamalar yüzde 0,4 yükseldi. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise yıllık yüzde 2,3 artışla beklentileri karşıladı.

Küresel Pazar Dinamikleri

Analistler, ABD'den gelen karışık sinyallerle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtiyor. Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon takip edilecek. ABD borsalarının ise tatil nedeniyle kapalı olacağı ifade ediliyor.

Teknik Görünüm

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanının direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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